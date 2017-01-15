بالصور...سكرتير أسيوط يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بمركز منفلوط









شهد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط جلسة صلح عرفية، وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلات (عويس، وداهش وبدر) بقريةبني شقير التابعة لمركز منفلوط، وذلك في إطار مبادرة (أسيوط بلا ثأر)، والتي أطلقها المحافظ لإنهاء الخصومات الثأرية.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتلا أطراف الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى، وتمت قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين، وجميعالحضور معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة.

وأعلن السكرتير المساعد، خلال جلسة الصلح، استمرار فعاليات مبادرة المحافظ (أسيوط بلا ثأر) لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات، مشيدًا بدور لجان المصالحات العرفية والقيادات الأمنية فيإنهاء الخصومات بالتصالح حقنًا للدماء.

وأشار الشيخ سيد عبدالعزيز، خلال كلمته، إلى الجهود المبذولة في المحافظة لدفع عجلة التنمية، والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة، والقضاء على ظاهرة الثأر، موضحا خطورتها من منظورالدين الإسلامي، وتحريمه لقتل النفس، داعيًا الجميع للتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الأثم والعدوان، والسعي لإنهاء المشاحنات، والخصومات بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة.



