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محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم

محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم

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شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والذي نظمته أحدى مؤسسات التدريب والتنمية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الفيوم، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب والشيخ حسين عويس من مديرية الأوقاف وأهالي المكرمين من حفظة القرآن الكريم.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، وتسليم درع المؤسسة للواء عصام سعد محافظ الفيوم، ثم أنشودة دينية بعنوان (كتاب الله) للطالبة منى عويس خميس، ثم قرعة الفائزين برحلات العمرة وتكريم الفائزين،

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بلقاء حفظة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن من حفظ الأوطان، مؤكدًا على ضرورة غرس حب الوطن وخدمته  لدى الأبناء، مطالبًا جميع قوى المجتمع بكافة مستوياته ليكونوا حملة مشاعل التنوير بالمستقبل.

كما اشاد بدور المؤسسات المنظمة للحفل والقائمين على خدمة المجتمع وتنميته، مقدمًا الشكر للأبناء من حفظة القرآن الكريم الذين يحملون في قلوبهم وعقولهم أعظم الكتب السماوية، دعيًا لمصرنا بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


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