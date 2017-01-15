محافظ الوادى الجديد : إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجا وات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوفد شركة إنارة العاملة في مجال الاستثمار الصناعي وإنتاج الطاقة الشمسية وذلك لمعاينة واستلام الأرض، تمهيداَ لتوقيع بروتوكول تعاون لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة ٦٠٠ ميجا على مساحة ١٢ كم٢.



وأوضح الزملوط أنه تم الاتفاق مع الوفد أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة في العمل بالمشروع لتوفير فرص عمل لهم، وكذلك الاتفاق على إنشاء فصل تعليمي ثانوي صناعي بمجال الطاقه الشمسيه وذلك لربط الطلاب بإحتياجات سوق العمل الجديدة، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو ١٥٠ مليون دولار.