تنفيذ 98 حالة إزالة واسترداد 5548 فدانًا بمركز منفلوط بأسيوط

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط استمرار حملات الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ 98 حالة إزالة بمختلف قرى مركز منفلوط بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد "حق الشعب" والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بالتنسيق بين الجهات المعنية واستكمال منظومة التقنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم استرداد 5548 فدانًا بمركز منفلوط من أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها ضمن الموجة 14، والتي بدأت الإثنين الموافق 11 نوفمبر، وتستمر لمدة 15 يومًا، وتم تسليمها لجهات الولاية، تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد.

ترأس الحملة المهندس عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط بمشاركة مسئولي الإزالات والحملة الميكانيكية، لافتًا إلى تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين الجادين بطلبات تقنين للإسراع في إجراءات التقنين وتسليم العقود.

أضاف المحافظ أنه جاري استكمال حملات إزالة كل التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتمت رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة بجميع القرى والمراكز خلال الأيام القادمة، مؤكدًا استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة.



