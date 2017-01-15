60 ألف جنيه لدعم تخفيض أسعار مستلزمات المدارس بسيوة في مطروح

تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمتابعة وإشراف رؤساء المدن على استعدادات العام الدراسي بكل مدينة ومدى جاهزيتها للعام للدراسي 2019/220 قام اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بمتابعة استعدادات مدارس الواحة لاستقبال العام الدراسي القادم 2019/2020.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح صدق على مبلغ 60 ألف جنيه لدعم وتوفير الأدوات المدرسية والمكتبة بمنفذ بيع أدوات المدارس بمدينة سيوة لبيعها بأسعار مخفضة لمواطني سيوة والقرى التابعة وللتخفيف من أعبائهم.

وأشار الحصيوي أنه تم المرور على جميع مدارس الواحة بمراحلها التعليمية المختلفة للتأكد من جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد مع مراجعة خزانات المياه للاطمئنان على تطهيرها بمرافقة ممثلي شركة مياه مطروح ومدير الإدارة التعليمية بسيوة.