محافظ أسوان يحيل المسئولين للنيابة الإدارية

قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتفقد موقع الحريق المحدود الذى أندلع مساء أمس الأحد فى بعض أحواض الزراعات والأشجار بالحديقة الدولية الإستوائية رافقه خلالها اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة حيث قرر المحافظ إحالة المسئولين عن الحديقة والمتسببين فى الحادث إلى النيابة الإدارية وذلك للإهمال والتراخى فى تطبيق إجراءات التأمين ضد الحرائق مع تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية من أجل الحفاظ على هذه الحديقة والتى تقوم المحافظة بجهود لإعادة تجهيزها وتطويرها لتصبح مزار سياحى وخاصة أنها تقع فى بقعة ساحرة وموقع متميز وسط الجزر النيلية بمساحة 105 فدان ، وشدد محافظ أسوان على مراجعة شبكات وحنفيات الإطفاء و رشاشات الرى ، بجانب المرافق العامة مع الإستمرار فى أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء و تهذيب وتقليم الأشجار والنخيل ، وأيضاً البرجولات الموسيقية والمقاعد والمظلات وأكشاك المراقبة الخشبية ، بالإضافة إلى الأسوار و الإنارة ودورات المياه العمومية ووحدات المعالجة والمرشح والأرضيات ، فضلاً عن متحف الحديقة والمبانى الإدارية والمخازن ، والجدير بالذكر بأن الحديقة الدولية الإستوائية تضم 85 فدان من المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل ، بجانب 20 فدان أماكن مفتوحة والتى تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوى فى الشلال الأول لنهر النيل وهى تضم 48 حوض زراعى يشمل حوالى 350 نوع من النبات الإستوائية وتحت الإستوائية من أشجار ونخيل ونباتات زينة ، كما أن الحديقة بها 4،5 كم من الطرق الرئيسية عرضها 4،5 متر ، بجانب 4 كم طرق فرعية ومشايات عرضها 3،5 متر ، وأيضاً مبانى لمتحف وإدارى ومخازن ، بالإضافة إلى 10 برجولات و30 مشربية مياه ، كما أن الحديقة بها 6 دورات مياه عمومية رجال وسيدات لكل منها خزان ووحدة معالجة ، فضلاً عن وجود شبكات رى حديث وحماية مدنية تضم 30 حنفية إطفاء .

