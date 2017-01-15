الزملوط وعشماوي يوقعان عقد شراكة إقامة منطقة تجارية لوجستية

وقع صباح اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقد شراكه بين المحافظة والجهاز بمقر وزاره التموين و التجارة الداخلية ، وذلك لإقامة منطقة تجارية لوجستية علي مساحة 100 فدان بطريق الخارجة - الداخلة بمدينة الخارجة وباستثمارات تقدر ب٢ مليار جنيه.

وشهد العقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه والأستاذه حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.

وأكد الزملوط بأن إقامة المنطقة اللوجستية جاءت تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة في مختلف المجالات ، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة تصل إلى ١٥ الف فرصه.

وأوضح الزملوط بأن المحافظة تعمل على وضع تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار في شتى المجالات لاسيما الاستثمار الزراعي والتجاري، لافتا بأن المنطقه ستضم مصانع للمنتجات الزراعية واهمها مصانع للتمور وذلك لتنفيذ خطة تنمية وتطوير صناعه التمور وتعظيم الاستفاده منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية ،والتي ستسهم بدورها في تحقيق طفرة في تنمية التجارة الداخلية والتنمية الشاملة بالمحافظة



