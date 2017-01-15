محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الوحدات المحلية

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الاجتماع الشهري للمتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

تم استعراض كل من موقف طلاء واجهات المباني، وحالات التقنين بالمساحة، وعدد اللجان، والعقود، ونسبة التنفيذ، وحالات التعديات على أملاك الدولة، وموقف الإزالات والمتبقي منها، وبيان بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة، وبيان مواقف السيارات، والأسواق على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

هذا وقد أشار المحافظ إلى أن المحافظة تسير بخطوات متميزة في إجراءات التقنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بالطلبات والتأكد من استيفاء كل الشروط والضوابط المقررة.

كما وجه باستمراراتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحملات إزالة التعديات على كلا من :الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنفيذًا للقانون، مشيرًا إلى أن أراضي أملاك الدولة تعتبر أحد الأصول التي تدعم جهود التنمية والتي تهدف إلى تعظيم مواردها، وتحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين.

أكد «عباس» حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لتقييم الأداء، واستعراض تقارير إنجاز جميع أعمال الوحدات المحلية.، لافتًا النظر إلى أنه لابد من اتباع مبدأ الثواب والعقاب لتشجيع الجميع على العمل ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجباتهم.



