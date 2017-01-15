جامعة الوادي الجديد تستقبل طلاب المدينة الجامعية

تبدأ جامعة الوادي الجديد في إجراءات تسكين الطلاب في المدينة الجامعية، كما سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية يوم الأحد الموافق 2/ 9/ 2019 على أن يتم البدء في التسكين للطلاب والطالبات ابتداء من يوم الثلاثاء 3/ 9/ 2019.



وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد إنه تم تحديد أكثر من ميعاد للتسكين لجميع الفرق والكليات؛ وذلك منعًا للتزاحم ولتسهيل عملية التسكين قبل بدأ الدراسة حتى يتمكن جميع الطلاب من الالتحاق بالمدينة الجامعية في الموعد المناسب، مشددًا على ضرورة عدم قيام الطلاب بإحضار أية متعلقات شخصية أثناء التقديم في الوقت الحالي.

على جانب آخر أكد عبدالعزيز أنه يتم حاليًا القيام بأعمال الصيانة اللازمة بمباني المدينة الجامعية للطلاب والطالبات؛ وذلك ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم.

كما أوضح أن الجامعة تنوي تزويد جميع مباني المدن الجامعية بالإنترنت وتخصيص قاعات للبحث والاطلاع على أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى تزويد تلك القاعات بأجهزة طباعة وتصوير.



