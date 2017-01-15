محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالداخلة

قام اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، بتفقد مشروع الصوب الزراعية التابع للجمعية الشرعية بالداخلة وذلك خلال جولته التفقدية بالمركز.

حيث أشاد الزملوط، بالإنتاج الزراعي للمشروع والذي يضم ٢٠ صوبة مزروعة بالباذنجان والفلفل والخيار ومزرعة للنخيل على مساحة ٧٤ فدان بالإضافة إلى سياج شجري مكون من ١٠٠٠ شجرة ليمون.

وأوضح الزملوط ،أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والاستفادة من عائدها لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.ِ



