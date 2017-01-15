محافظ مطروح يوقع على 3 عقود تقنين أراض و4 عقود للمباني

وقع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على 3 عقود تقنين أراض زراعىة بسيوة و4 عقود تقنين مباني بالعلمين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وتسليمها لأصحابها.

وأوضح اللواء خالد القشلان رئيس جهاز حماية أملاك الدولة أن إجمالي عدد العقود التي تم توقيعها خلال اليومين الماضيين 26 عقد تقنين منها 23 عقد تقنين مبان بمساحة 13144م2، و3 عقود زراعية بمساحة 56 فدانا، وجارى مراجعة باقي الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين تمهيدًا لعرضها على محافظ مطروح لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

وقد وجه محافظ مطروح الشكر للمواطنين لاستجابتهم لمبادرة الدولة لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم بما يصب في الصالح العام وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.

يأتي ذلك استمرارًا للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب ووقف أية تعديات على أراضي الدولة والإسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية.

