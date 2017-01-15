محافظ أسيوط ينعى البطل النقيب " مصطفى عثمان " شهيد كمين العريش

نعى اللواء / جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ببالغ الحزن والأسى الشهيد البطل النقيب مصطفى محمد عثمان، الضابط بقطاع الأمن المركزي، والذي استشهد أثناء تصديه للهجوم الإرهابي الذي استهدف بعض الأكمنة الأمنية بالعريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد النقيب وإصابة 6 من رجال الشرطة البواسل .

وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة –وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازي لوزير الداخلية وهيئة الشرطة المصرية وأسرة الشهيد وأسر شهدائنا من رجال الشرطة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة

وأكد " نور الدين " دعمه لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب مشيداً بدور قيادات ورجال الجيش والشرطة البواسل في تصديهم للعمليات الإرهابية وحفظ أمن واستقرار البلاد واستكمال مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الدولة المصرية والحفاظ على مكانتها بين الدول.



