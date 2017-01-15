بحث الإجراءات النهائية لتشغيل المدينة الصناعية بمدينة الغردقة

عقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية ، صباح اليوم ، بديوان عام المحافظة ، اجتماعا لمناقشة الإجراءات النهائية لتشغيل المدينة الصناعية بمدينة الغردقة ، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ، وبعض القيادات بهيئة التنمية الصناعية والمستثمرين بالمحافظة.

في بداية الاجتماع رحبت نائب المحافظ برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق له ، مشيدة بالتعاون الذي تم بين الهيئة والمحافظة في إنشاء مجمع صناعي بالمدينة الساحلية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن مشروع المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة يهدف إلي نقل الصناعات من التجمعات السكنية بالمدينة ، وذلك لخدمة المواطنين و الحفاظ علي المظهر الجمالي اللائق بالمدينة الساحلية.

وفي ذات السياق أفاد غازي أن هذا المشروع يلقي دعماً كاملاً من القيادة السياسية من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج ، مشيرا أن المدينة الصناعية ليست مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط وانما يستمر لخدمة الأجيال المقبلة والتوسعات المستقبلية.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر قد أعلنت سابقا عن فتح باب التقدمات لحجز الاماكن بالمدينة الصناعية ، مشيرة إلي دعمها الكامل للشباب وتشجيع الإبتكارات ، كما أعلنت أن هيئة التنمية الصناعية توفر الاحتياجات والأدوات التدريبية علي المشروعات التي تخدم قطاع السياحة.



