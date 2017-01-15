محافظ أسيوط يشارك في "يوم البيئة العالمي"

قام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الخميس بزراعة شجرة "فيكس" أمام ديوان عام المحافظة ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي تحت عنوان "دحر تلوث الهواء" لخفض مستوى التلوث الهوائي والتي نظمتها إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف الجهود مع مختلف القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة الوعي البيئي والمحافظة على البيئة من التلوث من خلال مبادرات وفعاليات على أرض الواقع واتخاذ إجراءات للحد من الملوثات وفرض عقوبات وغرامات على المنشآت الصناعية المخالفة.

واستكمل سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبدالجليل النجار باقي الفعاليات بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وهالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وبعض مديري الإدارات بالديوان العام.

وتم خلال الفعاليات عرض لإنجازات ومبادرات إدارة شئون البيئة بالمحافظة وفعاليات يوم البيئة العالمي وعرض لفعاليات هذا العام والتي تمثلت في تشجير بعض شوارع المحافظة بأشجار الزينة "فيكس" ودهان بلدورات وزراعة الأشجار المثمرة ببعض الحدائق.

كما تم خلال الفعاليات إهداء شهادات التقدير إلى الدكتور فاروق عبدالقوى مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون الزراعية والبيئية والمهندس علاء المغربي رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية للأسمدة وسميرة مخلوف مدير عام إدارة المشروعات البيئية بجامعة أسيوط فضلًا عن بعض مديري المدارس وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الفعاليات والمبادرات البيئية.

وأكد السكرتير العام على ضرورة التوعية بمفاهيم التنمية الشاملة والتي تعتبر البيئة جزء لا يتجزأ منها وإيجاد أفضل السبل لنشر ثقافة الوعي البيئي والتركيز على مبادرات زراعة أسطح المنازل والتكاتف مع جميع وسائل الإعلام لنشر ثقافة دحر تلوث الهواء والحد من الملوثات البيئية.

كما استعرض رئيس فرع جهاز شئون البيئة ومديرة إدارة شئون البيئة بالمحافظة الجهود الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة التلوث البيئي والحد من الملوثات البيئية وشرح دور الأجهزة المعنية في رصد المخالفات البيئية.