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الزملوط يوجه بالإنتهاء من القرية النموذجية تمهيداً لتسليمها للمنتفعين

الزملوط يوجه بالإنتهاء من القرية النموذجية تمهيداً لتسليمها للمنتفعين

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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمحطة مياه الشرب بالقرية النموذجية الأولى وإجراء تجربة لاختبار العزل بالخزانات ، وتسوية وتمهيد الشوارع الداخلية والمتخللات بين المنازل. 

 جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشروع القرى النموذجية التي يجري إنشاؤها شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة (بيتك –مصنعك – غيطك ) ، حيث وجه أيضا بزراعة المنطقة الشمالية للقرية بأشجار الزيتون ، وحفر عدد 3 آبار سطحية لخدمة التشجير داخل القرية ومحيطها وإنشاء مساحات خضراء بين المنازل ، وتركيب عدد 100 كشاف إنارة بالقرية .

 يذكر بأن المشروع يأتي ضمن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة ، بواقع 3 قرى، تشمل القرية الواحدة علي 100 منزل مصمم علي الطراز البيئي ، مساحة المنزل الواحد 110 متر  ملحق بها مساحة مخصصة لتربية الثروة حيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.

 


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