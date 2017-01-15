الزملوط يوجه بالإنتهاء من القرية النموذجية تمهيداً لتسليمها للمنتفعين

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمحطة مياه الشرب بالقرية النموذجية الأولى وإجراء تجربة لاختبار العزل بالخزانات ، وتسوية وتمهيد الشوارع الداخلية والمتخللات بين المنازل.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشروع القرى النموذجية التي يجري إنشاؤها شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة (بيتك –مصنعك – غيطك ) ، حيث وجه أيضا بزراعة المنطقة الشمالية للقرية بأشجار الزيتون ، وحفر عدد 3 آبار سطحية لخدمة التشجير داخل القرية ومحيطها وإنشاء مساحات خضراء بين المنازل ، وتركيب عدد 100 كشاف إنارة بالقرية .

يذكر بأن المشروع يأتي ضمن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة ، بواقع 3 قرى، تشمل القرية الواحدة علي 100 منزل مصمم علي الطراز البيئي ، مساحة المنزل الواحد 110 متر ملحق بها مساحة مخصصة لتربية الثروة حيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.



