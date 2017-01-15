"مستقبل وطن" الوادي الجديد ينظم دورة تدريبية عن التفكير الإيجابي

بدأت اليوم فاعليات الدورة التدريبية التي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، بهدف اكتساب وتعلم المهارات الحياتية والتفكير الإيجابي، والتي ينفذها الحزب بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.



وقالت الدكتورة الأء ذخيرة أمينة أمانة التدريب والتثقيف بالحزب على مستوى المحافظة، إن هدف الدورة هو رفع الوعى الثقافي في التفكير السليم للشباب والتخطيط العلمي لمستقبله وكيفية اكتساب مهارات التعلم في معايشة الحياه بأسلوب علمي من خلال البرامج والأهداف التي تنفذ بفاعليات الدورة التي تستمر على مدى يومين.

وأكدت ذخيرة، أن غدًا سوف يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الدورة، وهى متعلقة بأهمية الأمن القومي المصري وتصحيح بعض المفاهيم عن هذه القضية الهامة، مشيرة إلى أن الدورة شهدت في يومها الأول حضور 150 شابًا وفتاة بمختلف الأعمار.

ومن جانب أخر أكد الشباب أهمية الدورة، وما أضافت لهم من معلومات هامه تساعدهم في التفكير العلمي لمعايشة الحياة اليومية، وكذلك التخطيط السليم لمستقبلهم، وذلك من خلال شرح على عبد الحفيظ المدرب المعتمد للتنمية البشرية ومحاضر الدورة، والتي شهدت تفاعل وردود أفعال ومناقشات دارت بين شباب الحضور ومحاضر الدورة، والذى أكد أن النقاشات مع الحضور أكدت تفاعل ونجاح الدورة في يومها الأول.