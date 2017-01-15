محافظ الجيزة: بدء تطوير جسر ترعة المريوطية بطول 3.5 كم

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات الهامة على رأسها تطوير جسر ترعة المريوطية وتأهيل جانبي الترع والمصارف وتجميل المناطق المحيطة بها بما يعود بالنفع على المواطنين ومجهودات إزالة التعديات ورفع المخلفات على شبكتي الترع والمصارف بنطاق الجيزة.

وخلال اللقاء أكد عبد العاطي البدء في أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية بالتنسيق مع محافظة الجيزة حيث سيتم تجميل وتدبيش جسر الترعة وتركيب أسوار جمالية وساحات لانتظار السيارات وأنترلوك وممشى للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بضخ مبالغ مالية ضخمة في أعمال تطهير الترع والمصارف وذلك لتحسين البيئة المحيطة بها.

ومن جانبه أكد المحافظ أن التعاون الكامل مع وزارة الري لبدء تغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المرورى، وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية وذلك بطول 3.5 كم لما لها من أهمية كبيرة على المواطنين والمترددين على المنطقة، مشيراً أن الاعمال ستتم بمسار الترعة على عدد من المراحل وذلك بدءاً من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تأتى بالتزامن مع خطه التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، حيث جارى رصف وتوسعة الطريق بتكلفة نحو 20 مليون جنيه لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلي الطريق الدائري.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الموارد المائية والري لما بذلوه من جهد مكثف في أعمال صيانة جميع الخطوط القديمة بسحارة الرهاوي لاستيعاب تصرفات المياه القادمة من مصرف اللبيني والمريوطية مما أدى إلى انخفاض المنسوب إلى معدله الطبيعي، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة في أعمال تطهير وإزالة التعديات للترع والمصارف.

وأكد راشد أن هناك تعاون كامل مع الوزارة في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وذلك من خلال شن حملات على المخالفين، موجهًا الشكر لوزارة الموارد المائية والري، ومؤكدًا ضرورة التعاون الدائم مع الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.