رئيس مدينة سفاجا تتفقد مستشفى سفاجا المركزي بالبحر الأحمر

في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة المستشفيات لتوفير خدمات متميزة للمرضي، تفقدت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، مستشفى سفاجا المركزي، اليوم الثلاثاء، في جولة مفاجئة، قامت خلالها بالمرور على قسم الاستقبال والعناية المركزة والغسيل الكلوي والأطفال حديثي الولادة والحضانة.

وخلال المرور تفقدت دفتر حضور النوبتجيات بجميع الأقسام وتفقد الأدوية الموجودة، وطلبت عرض تقرير يومي يوضح بيانًا بالحالات المترددة لتلقي العلاج ومدى توافر الأماكن، والقدرة الاستيعابية للحضانات وللغسيل الكلوي خلال اليوم ومدى توافر الأدوية اللازمة.



