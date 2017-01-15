"القوى العاملة" بالوادي الجديد: توفير 222 فرصةعمل للشباب بالقطاع الخاص

أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، أن مكاتب التشغيل تواصل صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، بعدما تم مراجعة مستندات عدد 2140 عاملًا بواقع 200 جنيه لكل عامل، وذلك حتى أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى الصرف عن طريق مكاتب البريد للعمالة في المناطق المتباعدة والقرى على مستوى المراكز.

وقال طليب إن مكاتب التشغيل التابعة للمديرية تسعى جاهدة إلى توفير فرص عمل للشباب، حيث يوجد 222 فرصة عمل على مستوى المراكز في المصانع، بالإضافة إلى بدء مكتب تشغيل الخارجة المطور في تلقى طلبات الراغبين للالتحاق بالدورات التدريبية، التي سيتم تنفيذها بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالخارجة، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة للفتيات، وتوصيلات الكهرباء واللحام بالكهرباء والأكسجين للذكور.

وأشار إلى أن مدة الدورة التدريبية 3 شهور ويحصل المتدرب على بدل انتقال بواقع 10جنيهات يوميًا، بالإضافة إلى حصوله على شهادة خبرة في نهاية الدورة التدريبية، مشددًا على ضرورة إحضار صورة البطاقة وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتدرب، لضمان قبوله في الدورة التي ستبدأ أول يوليو.



