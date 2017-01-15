دعم مستشفى الأقصر العام بمولد أكسجين سعة 38 متر بـ 5 مليون جنيه

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الوزارة قامت بدعم مستشفى الأقصر العام بمولد للأكسجين سعة 38 متر مكعب في الساعة بقيمة 5 مليون جنيه، وذلك في إطار الدعم المستمر لقطاع الصحة بمحافظة الأقصر تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر أن المولد الجديد سيساهم في توفير الأكسجين بصفة مستمرة لجميع أقسام المستشفى، والقضاء نهائياً على احتمالية حدوث أزمات مستقبلية بسبب تأخر مصنع الغاز في ملئ تنكات واسطوانات الأكسجين الموجودة بالمستشفى، وهو الأمر الذي من شأنه سرعة تقديم خدمة طبية ذات جودة وفعالية لمرضي المحافظة.