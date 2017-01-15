محافظ الجيزة:مواجهة حازمة لمظاهر العنف مع الجمال بسوق برقاش

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه سيتم مواجهة أي تعديات أو مظاهر للعنف تجاه الجمال بكافة الأسواق بنطاق المحافظة مؤكداً أن المحافظة تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام بشأن التعامل غير الآدمي مع الجمال بسوق برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطرمؤكداً على رفض المحافظة التام لتلك الظاهرة ومواجهتها بكل حزم .

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بإحكام الرقابة على أماكن بيع الجمال واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفات وعدم السماح بالتعدي بأي شكل على الحيوانات .

كما كلف المحافظ بعرض تقرير دوري بالمجهودات التي تمت حيال مواجهة تلك الظاهرة مشدداً على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحرير محاضر فورية لأي تجاوزات قد تحدث مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

فيما وجه راشد بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية وتثقيف العاملين والقائمين على سوق برقاش وكافة الأسواق التي يتم تداول المواشى بها فى التعامل برفق مع الحيوانات والحفاظ على الحالة البدنية والنفسية للحيوان .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه سيتم تفعيل دور العيادة البيطرية الموجودة داخل سوق برقاش للجمال مع سرعة القيام بالعلاجات الطبية اللازمة للجمال والتأكد من سلامتها إضافة إلى تنفيذ تكليفات اللواء المحافظ لسرعه محاصرة أي تعديات تجاه المواشى .



