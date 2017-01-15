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تعليم الفيوم يصعد 9 مشاريع لمعرض "أيسف" للتعليم الفني

تعليم الفيوم يصعد 9 مشاريع لمعرض "أيسف" للتعليم الفني

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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "مركز التطوير التكنولوجي" المعرض التمهيدي "أيسف للعلوم والهندسة 20ISEF20" للتعليم الفني، بحضور محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم، وقيادات التعليم الفني ومسئولي التطوير التكنولوجي وعدد من مديري الإدارات التعليمية والعلاقات العامة.

حيث شارك عدد 42 مشروعًا من 13 مدرسة تعليم فني على مستوى المحافظة، وتم تصعيد 9 مشاريع للمشاركة في المعرض المحلي على مستوى المحافظة.

وكرم وكيل تعليم الفيوم الطلاب المشاركين وقدم لهم التهنئة، كما قدم رسالة شكر لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي وهم محمد فاروق وإيناس فتحي ومحمود جابر ولجنة التحكيم، وكذلك لمديري مدارس التعليم الفني المشاركة، والمهندس أشرف عبدالرحيم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 


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