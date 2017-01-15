قنا تسترد 18 فدانًا و3625 م2 من أراضي أملاك الدولة بقفط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، بمحافظة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن أسفرت عن استرداد 18 فدانًا تعديات بالزراعة و3625 م2 تعديات بالمباني.

قال عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن الحملات نجحت في إزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 18 فدانًا و13 قيراطًا، علاوة على إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3625 مترًا مربعًا، وذلك في إطار تنفيذ الموجه 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد «الهجان» استمرار حملات الإزالة للقضاء على جميع أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية بكل قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.



