الجيزة تستجيب لــ97% من شكاوى المواطنين

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، أن المواطن عليه دور رقابى هام لمعاونة المحافظة فى الإبلاغ عن أي مشكلات أو معوقات لمتابعتها والعمل على سرعة حلها سواء تتعلق بمخالفات البناء أو إهدار مياه الشرب أو وجود مخلفات رتش وقمامة وإشغالات .

وأشار راشد إلى أن المحافظة تلقت 2000 بلاغاً وشكوى من المواطنين من خلال غرفه العمليات بالديوان العام خلال الشهر الماضي وتم التعامل مع 97% من البلاغات والشكاوى الوارده وجارى المتابعة لاستكمال حل باقى المشكلات التى تم استقبالها من المواطنين.

وأضاف راشد أن عدد البلاغات التى تلقتها المحافظة خلال الشهر الماضى يعد هو الأكبر على الاطلاق ويرجع ذلك إلى ثقة المواطنين بالمحافظة لقدرتها على التعامل مع البلاغات وإزالة أى مشكلات .

وأشار راشد إلى أن البلاغات تنوعت ما بين أعطال بالكهرباء وانقطاعات او ضعف بالمياه ووجود تعديات واشغالات ومخالفات بناء وتصدعات ونظافة .

وأضاف المحافظ أن نسبه البلاغات الوارده من المواطنين بالاحياء أعلى من نسبه البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين بالمراكز والمدن لافتاً إلى أن إجمالي عدد البلاغات الواردة من المواطنين بشأن مخالفات المباني ( بناء مخالف ) بلغت 121 بلاغ حيث جاء حى الهرم فى المرتبة الاولى ب 38 بلاغاً و تم ازاله 34 مخالفه منها وجاري استكمال إزالة باقى المخالفات ثم حي بولاق الدكرور 18 تم إزالة 16 منها وجاري الاستكمال وباقي الشكاوى موزعة على الأحياء والمراكز والمدن .

كما تم استقبال بلاغات بشأن مخالفات تصدعات ( انهيار سقف وتصدع وأعمال حفر وأعمال هدم ) وبلغت 90 بلاغ وتم التعامل الفوري معها .

وأشار المحافظ إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على الرقم 114 الخاص بغرفة عمليات المحافظة وذلك على مدار اليوم .

ويذكر أن عدد البلاغات الوارده الشهر الماضى بشأن وجود اشغالات لمطاعم ومقاهى ومنشأت تجارية بلغ 218 بلاغ حيث ياتى حي العمرانية ب 57 بلاغ تم تنفيذها بالكامل وإزالة كافة المخالفات و30 بلاغا بحي الهرم تم التعامل معها .



