محافظ الفيوم يترأس اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

ترأس اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وشكواهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها،بحضور المهندس حسن صفوت موافي سكرتيرعام المحافظة المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وممثلين عن فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.

استمع المحافظ لشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد، لدراسة شكوى إحدى السيدات من إقامة سوق على أرض تمتلكها بقرية النزلة رغم انتهاء مدة عقد الشراكة لإقامة السوق.

وكلّف مدير عام التفتيش المالي والإداري بفحص شكوى إحدى المواطنات من عدم قبول نجلتها بإحدى المدارس القريبة من محل إقامتها، ودراسة شكوى أحد الأشخاص من وجود برج لتقوية التليفون المحمول بالقرب من سكنه بقسم ثان الفيوم ومعاناته الصحية من هذا الأمر. وفي قطاع الصحة وجه بإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من الحالات المرضية.

كما كلّف رئيس قطاع الكهرباء ببحث شكوى أهالي منطقة الشيخ عامر بمدينة الفيوم من ضعف التيار الكهربائي وتشكيل لجنة لزيارة المنطقة، وفحص المشكلة على أرض الواقع، وإيجاد الحلول المناسبة لها، واستمع أيضًا لبعض المشكلات في قطاع التربية والتعليم ووجه بدراستها والعمل على حلها .

ووجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم بدراسة شكوى أحد المواطنين بعدم تنفيذ قرار إزالة لأحد المنازل بمنطقة الحواتم، ودراسة شكوى عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن معرض مقام على أرض يمتلكها أحد المواطنين بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شكوى أهالي منطقة الحادقة من إغلاق الباعة الجائلين للشارع، وإعاقة حركة المارة والسيارات.

كما وجه المحافظ، مسئولي التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بتوفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وتوفير عدد من المشروعات للمرأة الريفية من خلال التنسيق مع مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ومسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، كما وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الحالات.







