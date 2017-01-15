رئيس منطقة البحر الأحمرالأزهرية يتابع امتحانات الثانوية بمرسى مطروح

تابع الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة مرسى علم، اليوم السبت الموافق ١٥ يونيه ٢٠١٩م، يرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية.



واطمئن يونس على سير الامتحانات من انضباط وهدوء وعدم وجود أي شكوى، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

وفى سياق متصل تفقد فضيلته مركز توزيع الأسئلة بإدارة مرسى علم وكيفية تنظيم العمل، ثم توجه لمتابعة المعاهد التي ليس بها لجان للتأكد من انضباط العمل وتابع دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على ضرورة محاسبة من يقصر في أداء عمله.



