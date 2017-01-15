رفع 512 طن مخلفات وقمامة في حملات مكبرة بمدن سوهاج‎

نفذت الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة سوهاج حملات نظافة وتجميل مكبرة خلال ال 10 أيام الماضية، أسفرت عن رفع 512 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وقال محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إنه تم رفع 200 طن قمامة ومخلفات مباني خلال حملة نظافة مكبرة بقرى ادفا، وأولاد عزاز، وروافع القصير، بالإضافة إلى رفع مخلفات المباني وتسوية طريق الأبراج بالجبل الغربي تمهيدًا لاستكمال عملية الرصف للطريق عن طريق جهاز التعمير لجنوب الصعيد.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بطريق فزارة ـ جهينة ـ طهطا الغربي والثلاث كباري في نطاق قرية بناويط، مشيرًا إلى أنه تم تسوية وتمهيد الطريق ورفع المخلفات الصلبة، والقمامة، ومخلفات تطهير المصارف والترع، بالإضافة إلى رفع 150 طن مخلفات، فضلًا عن رفع كفاءة الطريق الغربي الممتد من سوهاج مرورًا بقرى مركز المراغة وجهينة.

وأشار عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وأخرى للنظافة بمنطقة مسجد الأمير حسن بأخميم، لافتًا إلى أنه تم رفع وإزالة الأتربة والمخلفات، وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة الأثرية ذات الطابع الديني، كما نفذت الوحدة القروية بنيده حملة نظافة مكبرة ورفع الإشغالات بشارع المجمع الرئيسي، بالإضافة إلى تطهير ورفع كفاءة الطريق، مؤكدًا أن كمية الأتربة والمخلفات التي تم رفعها بلغت 150 طن .

وأضاف عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة مكبرة، حيث تم رفع مخلفات القمامة والأتربة والتراكمات بمجلس قروى سلامون وقرية الشوكا وطريق قاوغرب، والسكساكة، وقرية الحما وطريق الجزيرة.

وكشف شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة عن تنفيذ حملة نظافة مكبرة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة وإخلاء الشوارع والميادين والكباري من الباعة الجائلين .



وقال أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج إنه تم رفع 12 طن من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ضمن مبادرة "الشارع جزء من بيتك" في حملة مكبرة ب 8 شوارع بمنطقة نجع أبو شجرة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع وحدات سكنية وأنشطة تجارية ضمن منظومة الجمع السكني والتجاري للقمامة من المنبع.

ولفتت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج إلى أنه قد تم رفع تراكمات القمامة بالشوارع خلف محطة المياه، والشوارع المتفرعة من شارع ترعة نجع حمادي، وكذلك رفع المخلفات من أسفل كوبري القنابرة، ورفع مخلفات ترعة الطهطاوية، مضيفةً أنه تم الدفع بمعدات الحي للاشتراك في عملية التطهير بجانب معدات مديرية الري وذلك تيسيرًا لسرعة الانتهاء من عملية التطهير.



