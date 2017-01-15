محافظ البحر الأحمر : رفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة

استقبل اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، بديوان عام المحافظة ، محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي ، لمناقشة الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر .

ومن جانبه رحب المحافظ برئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكداً على سعي المحافظة الدائم للنهوض بمنظومة العمل الاجتماعى وتطويرها من خلال الدورات التدريبية المختلفة ، مما يساهم في تحسين أداء العاملين وتقديم الخدمة بصورة جيدة وفى أسرع وقت

وفي ذات السياق أفاد عثمان أن الخطة التدريبية لتنمية قدرات العاملين بالتضامن الاجتماعي مقسمة إلى ٦ برامج تدريبية شاملة تغطي جميع قطاعات الوزارة وهي ( برنامج تنمية قدرات العاملين في مجال الدعم النقدي والإغاثة والأزمات _ برنامج تنمية قدرات العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية _ برنامج تنمية قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية _ برنامج تنمية قدرات العاملين في الرقابة والمتابعة _ برنامج تنمية قدرات العاملين في تقييم وإدارة المشروعات وتنمية مهارات التسويق _ برنامج تنمية قدرات العاملين في الضبطية القضائية والتدخل السريع ) مشيراً إلى أن مدة البرنامج الواحد ثلاثة أيام بواقع ٦ ساعات يوميًا .



