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محافظ البحر الأحمر : رفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة

محافظ البحر الأحمر : رفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة

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  استقبل اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، بديوان عام المحافظة ،  محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي ، لمناقشة الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر 

 ومن جانبه رحب المحافظ برئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكداً على سعي المحافظة الدائم للنهوض بمنظومة العمل الاجتماعى وتطويرها من خلال الدورات التدريبية المختلفة ،  مما يساهم في تحسين أداء العاملين وتقديم الخدمة بصورة جيدة وفى أسرع وقت  

وفي ذات السياق أفاد  عثمان أن الخطة التدريبية لتنمية قدرات العاملين بالتضامن الاجتماعي مقسمة إلى ٦ برامج تدريبية شاملة تغطي جميع قطاعات الوزارة وهي ( برنامج تنمية قدرات العاملين في مجال الدعم النقدي والإغاثة والأزمات _ برنامج تنمية قدرات العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية _ برنامج تنمية قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية _ برنامج تنمية قدرات العاملين في الرقابة والمتابعة _ برنامج تنمية قدرات العاملين في تقييم وإدارة المشروعات وتنمية مهارات التسويق _ برنامج تنمية قدرات العاملين في الضبطية القضائية والتدخل السريع ) مشيراً إلى أن مدة البرنامج الواحد ثلاثة أيام بواقع ٦ ساعات يوميًا .

 


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