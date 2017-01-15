محافظ الجيزة: 375 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوي الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة بكل الأحياء والمراكز والمدن والقري التابعة لها.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات بالمراكز والمدن ولدعم القري الأكثر احتياجًا؛ وذلك في إطار خطة المحافظة بالاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 119 مليونا لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وإنارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الجدية لتنفيذ مشروعات الخطة لتنفيذها طبقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وكشف المحافظ عن أنه تم تخصيص 6.5 ملايين لمديرية الطرق والنقل و 5.6 ملايين لمديرية الإسكان و6 ملايين للإدارة العامة لمرور الجيزة و8 ملايين للحماية المدنية.

وأضاف راشد أنه بالنسبة للأحياء تم تخصيص 15 مليون جنيه لحي شمال الجيزة و15 مليونا لحي بولاق الدكرور ومليون لحي العمرانية و14 مليونا لحي الوراق و13 مليونا لحي جنوب الجيزة و13 مليونا لحي الهرم و7 ملايين لحي الدقي و7 ملايين لحي العجوزة، وبالنسبة للمراكز والمدن تم تخصيص 16 مليونا لمركز ومدينة منشأة القناطر و 14 مليونا لمركز ومدينة أوسيم و14 مليونا لمركز ومدينة أبو النمرس و14 مليونا لمركز ومدينة البدرشين 13 مليونا لمركز ومدينة العياط و13 مليونا لمركز ومدينة الصف و12 مليونا لمدينة كرداسة و12 مليونا لمركز ومدينة أطفيح و12 مليونا لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي و11 مليونا لمدينة الحوامدية.

يذكر أن محافظة الجيزة قد انتهت من الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف على مستوى كل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%؛ وذلك من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.