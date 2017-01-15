مياه البحر الأحمر: انطلاق مبادرة تطهير خزانات المدارس

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بضرورة الانتهاء من تطهير وتعقيم خزانات المدارس قبل بدء العام الدراسي لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها لأبنائنا الطلبة.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أن فريق الإدارة العامة للمعامل بدأ أعمال تطهير وتعقيم خزانات المدارس مجانا، حيث يقوم فريق المعامل بإجراء جميع التحاليل الكيميائيه، والبكتريولوجية، والبيولوجية لمياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية وضمان جودتها قبل استخدامها داخل المدارس.

أكد صديق أن شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر تتخذ الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن العادي.

هذا بالإضافة إلى وجود كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية، و 5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور، والتطهير، والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.



