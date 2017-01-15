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تخفيض 10% من قيمة تقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد

تخفيض 10% من قيمة تقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد

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أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تخفيض 10% من قيمة تقنين أراضي وضع اليد لمن يسدد نسبة 25% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى تخفيض 20% لمن يسدد 100% من قيمة الأرض خلال 15 يومًا اعتبارًا من 1/9/2019  إلى 15/9/2019.

وأشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى أن القرار يأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية للتخفيف عن صغار المزارعين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، ويسرى على من يقومون بالتقنين حتى 50 فدانًا و300 متر مباني.

وأكد الزملوط ضرورة التزام جميع المزارعين بالمبالغ المستحقة وعدم التقاعس في عمليات التقنين تجنبًا لعمليات الإزالة الفورية، مضيفًا أنه تم إعطاء المزارعين أكثر من مهلة بدأت منذ العام الماضي.

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