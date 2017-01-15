إعلام الخارجة بالوادي الجديد يعقد ندوة"التغذية السليمة لطلاب المدارس

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة حول (التغذية السليمة لطلاب المدارس)، وذلك بمقر مديرية التنظيم والإدارة، حاضر في الندوة د. ولاء على محمود بكير أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية.



تناول اللقاء مفهوم الغذاء الصحي المتوازن وكذلك شرح الهرم الغذائي الذى يحتوى على 6 مجموعات وتشمل (الحبوب والنشويات، والخضروات والفاكهة، واللحوم والأسماك، والدهون)، كما شرحت أهمية وجبة الإفطار خاصة بالنسبة لطلاب المدارس فهي تزيد من النشاط وتقلل من الإجهاد وتزيد من الاستيعاب والتحصيل.

كما أكدت أهمية شرب المياه بكثرة حتى في فصل الشتاء وكذلك تناول المكسرات والأسماك التي تقضي على الإجهاد وتمنى الذكاء لاحتوائها على الأوميجا 3، مشددة على ضرورة تناول الخبز البلدي الأسمر بدلًا من الخبز الفينو، كما شرحت مكونات اللانش بوكس المتوازن الذى يحتوى نصفه على خضار أو فاكهة والربع الآخر حبوب والربع الأخير بروتين.

وفى الختام حذرت من الوجبات الجاهزة (fast food) لاحتوائها على دهون مشبعة ونسبة كبيرة من السكريات وهى مواد ضارة بالجسم.