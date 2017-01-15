نائبة محافظ الوادي الجديد تشهد حفل تخريج الدفعة الـ 6 " طب بيطري"

شهدت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد حفل تخريج الدفعة السادسة لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور سطوحي محمد سطوحي عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأهالي الخريجين وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.

وأكدت مجدي حرص ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لكل الأنشطة التعليمية والبيطرية على أرض المحافظة، مثمنة دور أولياء الأمور في نجاح وتفوق أبنائهم الذين سيكون لهم دور كبير في تطوير منظومة القطاع البيطري وسد العجز بمختلف الإدارات البيطرية بالمحافظة.

كما أعربت عن سعادتها بأن تشهد تخريج دفعة من أبناء المحافظة تحت كيان جامعة الوادي الجديد التي أصدر رئيس الجمهورية قرار بإنشائها، والتي ستسهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات.

من جانبه قدم رئيس الجامعة وعميد الكلية الشكر للمحافظ ونائبته على رعايتهما ودعمهما للأنشطة وتوفير كل احتياجات الجامعة.