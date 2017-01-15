بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة، بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء فريق مركز تعليم الكبار بالجامعة، وأشرف بدوى مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالقليوبية ووفد الهيئة.



وقال رئيس جامعة بنها إن بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار يأتي إيمانا بدور جامعة بنها وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية، لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لبدء تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة القليوبية، من خلال وضع برنامج زمني يتضمن مخرجات ونتائج واضحة للمشروع.

وأكد أن الجامعة سوف تتولى تنفيذ المشروع من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة، بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه، وسيتم تحت إشراف مباشر من مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة سوف تقوم بعقد دورات تدريبية متعلقة بمهارات الإدارة والشئون المالية في مجال تعليم الكبار ومهارات الاتصال الفعال مع الكبار، وذلك لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية بالمحافظة، فضلًا عن إجراء المسوح الميدانية وحصر الأميين في محافظة القليوبية.

وأشار إلى أن الجامعة سوف تقوم بتشجيع الطلاب خاصة بالكليات النظرية وحثهم على محو أمية عدد من الأميين قبل التخرج، مشاركًة منهم في خدمة المجتمع.

وقالت الدكتورة إيمان البيطار، إن الجامعة ستتولى إعداد قوائم أسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، على أن يمنح شباب الجامعة المشاركين في المشروع بعض الحوافز، وذلك كما ورد في بروتوكول المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت على تفعيل دور مركز تعليم الكبار للتواصل بين الهيئة وبين الجامعة، وتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه، كما ستتولى الجامعة متابعة المتحررين من الأمية، ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي أو المساعدة في إلحاقهم بفصول تقوية للمواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

من جانبه، أكد الدكتور عاشور عمرى أن الهيئة سوف تقوم بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين الملتحقين بالفصول، وإجراء الاختبارات النهائية لهم وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

كما سيتم استخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية، حيث يتم تسليم الشهادات إلى الناجحين بمعرفة لجنة من الهيئة بالتنسيق مع الجامعة، فضلًا عن الإشراف على العملية التعليمية والتنفيذية للمشروع، وأعمال المتابعة والتقويم لما يتم تنفيذه، وتسهيل مهام الكليات المنفذة للمشروع في المحافظة.



