محافظ الجيزة يمنح مهلة شهر لإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة

وجه اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة ،رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمضاعفة مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة حيث أكد راشد أن المواطن يستحق الكثير ليقدم له وذلك في ظل سعي الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة .



ومنح محافظ الجيزة مهلة شهر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة كل منهم فى نطاقة وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسحطات الخضراء بالجزر الوسطى وخاصة بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركب أغطية للبلوعات وإزالة أي لافتات أو كتابات أو إعلانات تسئ للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع .

مؤكداً على تقييم الأعمال التي تمت على الأرض خلال المهلة الممنوحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمحاسبة المقصرين مشدداً على جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور الدوري على تلك الأعمال.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع عقده بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام حيث كلف المحافظ خلاله المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد بمراجعة تصاريح الحفر الممنوحة للشركات العاملة فى قطاعات المرافق والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تجاوزها إضافة إلى حظر الحفر فى أي شارع أو طريق مرصوف حديثاً حفاظاً على الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات .

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الجيزة بتنفيذ خطة لتجميل الميادين العامة بالأحياء وإحداث شكل جمالى بها ودعمها بالزهور والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة الإنارة بها مشدداً على شن حملات لرفع الإشغالات ليلاً والتركيز على المقاهى والمحلات والمنشآت التجارية وعدم السماح بتعديها على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المارة والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.