غدًا.فصل التيار الكهربائي عن قرى جدة وبغداد بواحة باريس بالوادي الجديد

قال يوسف محمد يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن قرى جدة وبغداد والقرى الواقعة بينهم لأعمال الصيانة غدًا الأربعاء.



وأضاف يوسف أنه سيجرى فصل التيار صباح الغد من الثامنة صباحًا وحتى 10.30 صباحًا، لصيانة محولات الكهرباء بهذه القرى، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء تجري عمليات صيانة دورية لجميع لوحات التوزيع بالقرى وتدعيم الخطوط الرئيسية لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال توصيل خطوط الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة، كما يتم أيضًا إحلال كل كشافات الإنارة القديمة بكشافات ليد حديثة موفرة للكهرباء وذات كفاءة عالية.



