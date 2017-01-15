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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع المجمع الإسلامي في "موط"

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع المجمع الإسلامي في "موط"

تاريخ النشر

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع المجمع الإسلامي بمدينة "موط" بمركز الداخلة الجاري إنشاؤه على مساحه ٢٠٠٠ م٢ وبتكلفه ٢٢ مليون جنيه، والذي يقدم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد ومصلي للسيدات لاستيعاب أعداد المصلين المتزايدة ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن وغيرها من الخدمات المهمة.

وقد وجه الزملوط خلال تفقده المشروع بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية والانتهاء من كل الأعمال في التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في مثل هذه المشروعات ذات النفع العام.


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