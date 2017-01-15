الديناميكاوالفلسفة والأحياء ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

أبدى طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، فرحتهم بسهولة الامتحانات اليوم والذي جاءت في متناول الطالب المتوسط وذلك في مواد الديناميكا والأحياء والفلسفة فيما أبدي عدد قليل من الطلاب صعوبة بعض النقاط من أسئلة الامتحان فيما اطمأن أولياء الأمور علي أبنائهم من خارج أسوار المدارس .



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، أن لجان المحافظة استقبلت اليوم الاثنين، 1505 طالبة وطالبة في 10 لجنة امتحانية علي مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة لأداء امتحانات الثانوية العامة فيما كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط اللجان الامتحانية ، بمراكز المحافظة الخمسة وسط تواجد كبير لأولياء امور الطلبة في محيط اللجان.كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط اللجان الامتحانية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال 1505 طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.



