محافـظ المنوفية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

استمراراً لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية ، قام صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات



الثانوية العامة 2019 بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بنين بمدينة شبين الكوم ، حيث تفقد المحافظ محيط المدرسة للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس وكذا الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، رافقه رئيس مركز ومدينة شبين الكوم. حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب الامتحانات بمواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.

وقد وجه المحافظ بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موضحاً بأن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة .

جدير بالذكر أنه قد سبق وقامت محافظة المنوفية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقي أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.



