إنشاء عدد من المراكز العلمية المتخصصة بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، موافقة مجلس الجامعة على المقترح المقدم من الدكتور محمود الكيلاوي، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بشان مقترح لائحة مركز التعلم المدمج.

كما وافق مجلس الجامعة على الطلب المقدم من الدكتور محمود محمد علي، بشان تأسيس مركز دراسات المستقبل، وكذلك الطلب المقدم من الدكتور خالد عبد الحفيظ بشان مقترح اللائحة المالية والإدارية لمركز الأبحاث والتجارب الزراعية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تأسيس تلك المراكز المتخصصة يأتي في إطار الاهتمام بالتخصصات المختلفة، ورفع جودة الخدمات المقدمة من الجامعة للمجتمع الخارجي.

وفي سياق متصل، وافق مجلس جامعة الوادي الجديد، على منح درجة الدكتوراه للباحث عاطف محمد عبد الحميد، الباحث بقسم الجغرافيا والمعلومات الجغرافية تخصص جغرافيا بشرية بكلية الآداب، ومنح درجة الماجستير للباحث أسامة ممدوح حسن، تخصص التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير للباحث صلاح محمد دياب في التربية تخصص أصول تربية.



