مياه سوهاج تجري تجربة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الهدف من إنتاج السماد العضوي هو استخدامه في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة، ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو، وأنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء وصباغ الحيوانات وبعض فروع الأشجار لإنتاج السماد العضوي والذي يتطلب شهرين لإتمام دورة إنتاجه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحي طهطا، وأنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.



