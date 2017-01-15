البدء فى تنظيم أول منتدى أفريقى لجامعة الأقصر فبراير 2020

صرح الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر بأنه يجرى التجهيز لفعاليات "منتدى جامعة الأقصر الإفريقى 2020"، والذى يتم تنظيمه لأول مرة بعد انفصال جامعة الأقصر عن جامعة جنوب الوادي؛ وذلك بعنوان "مؤتمر إفريقيا وتحديات المستقبل.

واضاف رئيس جامعة الأقصر فى تصريح صحفي له اليوم أن المنتدى سيقام فى الفترة ما بين 24 و27 فبراير العام المقبل، والذى يضم "سمبوزيوم للفنون البصرية – معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – مهرجان المطبخ الأفريقى – المائدة المستديرة – مؤتمر إفريقيا وتحديات المستقبل – زيارات ميدانية و حضارية " على أن تبدأ فعاليات المنتدى، وسيكون رئيس المنتدى هو الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، ومقرر المنتدى الدكتور أحمد محى حمزة، وأمين المنتدى الدكتور مايكل مجدى ذكى

وأوضح الدكتور بدوى شحات أنه تم فتح الباب لقبول الأبحاث المشاركة فى المنتدى الأفريقي؛ وذلك فى مجالات الآثار وعلاقة مصر بإفريقيا تاريخياً، وكذلك الألسن واللغات وخلافه، بجانب الفنون والسياحة والضيافة، موضحاً أنه يجرى وضع كافة التفاصيل والتجهيزات منذ انطلاق العام الدراسى وحتى بدء فعاليات المؤتمر الإفريقى الأول لجامعة الأقصر لإظهار جامعة الأقصر بالصورة التى تليق بها أمام العالم أجمع