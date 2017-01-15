حلول عاجلة لمشكلات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة بالجيزة

حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من محطات المعالجة للصرف الصحي بقرى مزغونة وأبو رجوان ودهشور بمركز ومدينة البدرشين والتي سيتم دخولها الخدمة فور الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل اللازمة .



وأشار راشد إلى أنه تم الانتهاء من 95 % من الأعمال المدنية بمشروع محطة صرف الصحي بمركز ومدينة الصف ومع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من الأعمال بالكامل لدخولها الخدمة .

ووجه المحافظ بحصر الشوارع المقرر رصفها في الخطة الجديدة وخاصة بالمراكز والمدن لتلاشي وجود أي أعمال مرافق بها تتسبب في تهالك طبقة الرصف مما يعد إهداراً للمال العام حيث أكد المحافظ على وضع حلول فنية لتلاشي تنفيذ أي أعمال للمرافق بالشوارع التي سيتم حصرها لرصفها .

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أي أعمال للمرافق بمراكز العياط والصف والحوامدية وأبو النمرس وكذلك بشوارع عثمان أحمد عثمان وعثمان محرم بحي العمرانية وذلك للبدء في تنفيذ تطوير شامل لتلك الشوارع لما لها من أهمية كبيرة

ومن جانبه أعلن المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110مليون جنيه حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة .

لافتًا إلى أنه تم وضع حلول مؤقتة لمشكلات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس حيث تم الدفع بعدد من البدالات لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لخدمة المركز بالكامل .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي قطاع المياه والصرف الصحي بالشركة حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها للاستفادة من الاعتمادات المالية التي تم ضخها بتلك المشروعات .



