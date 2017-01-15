وسط أجواء إحتفالية تعكس عراقة التراث والفنون المصرية والعربية الأصيلة شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان حفل ختام مهرجان طيبة الدولى السادس للفنون التلقائية ومسرح الطفل ، وذلك بحضور الدكتورة مها مكرم رئيسة المهرجان ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان ، بالاضافة إلى رؤساء الوفود والفنانين المشاركين من 9 دول عربية وأفريقية وأجنبية.

وفى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه السكرتير العام أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدور هذا المهرجان الدولى الكبير فى إثراء المنتج الفنى والثقافى والتراثى داخل محافظتنا العريقة ، مؤكداً على الترحيب الدائم لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لإستضافة فعاليات المهرجان على صفحة نهرها الخالد ووسط معابدها ومعالمها السياحية ومواقعها الثقافية المتنوعة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى حرص المحافظة المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم لإظهار المهرجان فى أبهى صوره وليحقق المزيد من التقدم والنجاحات فى دوراته القادمة، كما قدم المحافط الشكر لإدارة المهرجان وللكوكبة اللامعة من الفنانين العرب والأفارقة للفنون التشكيلية والتلقائية والتراثية والمسرحية والموسيقية لحرصهم على المشاركة فى المهرجان وليكونوا سفراء لنا فى تسويق المقومات السياحية لأسوان والتى تفتح ذراعيها دائماً لإستقبال ضيوفها بدفء مشاعر أهلها وشمسها الأصيل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هنا مكرم بأن المهرجان حرص على إستثمار الإنسان والمكان من خلال إستغلال المهارات الفنية ورعاية المواهب والإبداعات التى يتمتع بها الأطفال المشاركين والتى أثمرت عن إنتاج الكثير من الأعمال الفنية واللوحات والرسومات المبتكرة ، بجانب إطلاق العديد من المبادرات التى فرضتها سحر الطبيعة وعبقرية المكان والتى كان أهمها مبادرة (aswan nature ) لدعم وتنشيط السياحة البيئية بمحافظة أسوان ، كما قدمت الدكتورة هنا مكرم كل الشكر والتقدير لمحافظة أسوان ولوزارات الثقافة والسياحة والتربية والتعليم ، بالإضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وهيئة تنشيط السياحة وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة ودعمهم الفعال لإنجاح الدورة السادسة للمهرجان وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.

تضمنت فعاليات حفل الختام تقديم عدد من الفقرات الغنائية والإستعراضية والعرائس المتحركة والتى شهدت مشاركة متميزة لشبابنا وأطفالنا من ذوى القدرات الخاصة ، وأختتمت الفعاليات بقيام السكرتير العام لمحافظة أسوان بتكريم الوفود والجهات المشاركة ، بجانب تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف المسابقات وورش العمل التى تضمنها المهرجان .



