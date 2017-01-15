محافظ المنوفية: 722 مليون جنيه لتنفيذ 23 مشروعًا للصرف الصحي

استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اللواء مجاهد الفرماي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، وذلك بمكتبه بالديوان العام، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة.



وأكد محافظ المنوفية أن خدمة الصرف الصحي من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جارى تنفيذ 23 مشروعًا للصرف الصحي على مستوى مراكز أشمون والباجور والشهداء وتلا، وذلك بالتعاون مع مصنع حلوان للصناعات المتطورة بتكلفة تقديرية 722 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر أشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة إلى حرصه على تذليل كل العقبات التي تعوق المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.