مسابقة فنية للإحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة بالوادي

دشنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مسابقة فنية بين طلاب الجامعة احتفالًا باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة بمشاركة جميع المهتمين بالقضايا النسائية والناشطين في مجال مواجهة العنف ضد المرأة وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة



قال رئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بالجامعة ومنسق الاحتفالية، الدكتور أحمد دياب، إن المهتمين بمواجهة العنف ضد المرأة يحتفلون بهذه المناسبة في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وهو اليوم المعتمد من الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة

أضاف دياب، أن الاحتفالية التي تقام بالجامعة لأول مرة تتضمن إطلاق هاشتاج "أدعم_البرتقالي"، حيث إن اللون البرتقالي هو اللون المميز ليوم مواجهة العنف ضد المرأة.وأضاف دياب، أن المسابقة الفنية تدور حول موضوع العنف ضد المرأة ليتم فيها تسليط الضوء على أشكال العنف الموجه للنساء وكذلك كيفية تعامل النساء معهْ وذلك من خلال تقديم عمل فني (رسم - نحت - مجسمات - ....)، وتعرض أي شكل من أشكال العنف الأسري أو الموجه للمرأة بصفة خاصة والآثار السلبية للعنف ضد النساء، وكيفية التعامل مع ممارسات العنف ضد المرأة و موقف الأديان السماوية من العنف ضد النساء والفتيات وغيرها من الموضوعات المرتبطة بموضوع المسابقة

وأكد دياب، أن ترسل صور الأعمال مع بيانات المتسابق على رسائل الصفحة في موعد غايته ٢٣ نوفمبر على أن تسلم الأعمال الأصلية في موعد غايته ٢٤ نوفمبر الي مكتب العلاقات العامة بالمبنى الإداري للجامعة، مشيراً إلى أنه سيجري عمل معرض فني خاص بالأعمال المقدمة أثناء الاحتفالية، وتقديم الجوائز للأعمال الفائزة



