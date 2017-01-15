انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ببني سويف

انطلق ـ صباح اليوم ـ ماراثون امتحانات الثانوية العامة ببني سويف، بقسميها " العلمي، والأدبي " حيثُ أدى 20 ألف طالبٍ وطالبةٍ، الامتحانَ أمام 49 لجنة على مستوى المحافظة، وتباينت آراءُ الطلابِ حولَ امتحانِ اللغة العربية والتربية الدينية، حيثُ أشادَ معظَمُ الطُّلابِ بمستوى امتحانِ اللغة العربيةِ، والدينِ، فيما أوضحَ عددٌ منهم أنهم وجدوا صعوبَةً في بعضِ أسئلةِ النصوصِ والبلاغةِ، إلا أنَّ مُعظَمَهُم أشادَ بسهولةِ الامتحانِ، وأنه من المنهجِ الدراسيِّ، ولم يخرُج عَنهُ.

كان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، قد صرح بان المحافظةَ " استكملت مع الجهات التنفيذية المعنية الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت اليوم، وتنتهي 3 من الشهر القادمِ، مشيرا إلى أنه اطمأن على توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب الامتحانات وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة، وتوفير كل مطالبهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

أشار " عبد الجابر " إلى عدد من بروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم، والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لبروتوكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان كافة إجراءات التأمين لجميع مراحل الامتحانات، وكذا بروتوكولات التعاون مع مديريات " التموين، والصحة، والكهرباء " لتوفير المتطلبات اللازمةِ لأداءِ الامتحاناتِ في جو ملائم،كل في اختصاصه.

أكد المحافظ على أنه تم التأكيد على التواصل الدائم والتنسيق بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم ، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز، لتلقي أية بلاغات أو مشكلات تخص الامتحانات على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وشدد محافظ بنى سويف على رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، ومنظومة الامتحانات، مشددا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات،لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن والقرى بالتواصل بشكل مباشر مع السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، فى أية مستجدات قد تطرأ على سير الامتحانات، وإرسال التقارير اللحظية ليسهل التعامل الفعال مع المشكلات إن وجدت



