ندوة اعلامية عن مخاطر الادمان بتعليم الوادي الجديد

إستقبل قطاع التعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الأربعاء ٢٦ من يونيو لعام ٢٠١٩ ، وفد مركز النيل للإعلام وبقيادة أ_ منصور آدم مدير المركز والأستاذة دعاء سعد وكيل المركز وذلك فى إطار التعاون المشترك بينهم وحضور مشرف للدكتور بكر هارون بمستشفى الصدر والأستاذ محمد سعيد منسق صندوق الإدمان



وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن الزيارة جاءت لعقد ندوة إعلامية مكبرة حول مكافحة الإدمان ومخاطره وخاصة مع إنتشاره على مستوى الجمهورية ومدى أضراره وخاصة على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

مشيرا إلى حضور متميز لجميع العاملين بديوان عام المديرية والذى ينم عن فكر راقى وواعى بخطورة تلك المشكلة وخاصة مع شرح اليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة و الاجراءات القانونية حال ثبوت تعاطى وادمان الموظف وفقا للنصوص الواردة باللائحة التنفيذية .

وفى نهاية اللقاء وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خالص شكره وتقديره لضيوف التعليم من مركز النيل للإعلام وتعاونهم المثمر والجاد دائما فى تقديم التوعية والإرشاد لجميع الفئات المجتمعية



