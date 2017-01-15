الأزهرية بالوادي الجديد تعلن العشرة الأوائل في الابتدائية والإعدادية

أعلنت المنطقة الازهرية بالوادي الجديد اسماء العشرة الاوائل بالشهادتين الابتدائية والاعدادية.



وقال الشيخ أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، إنه سيتم تكريم الأوائل في احتفالية كبيرة تقديرًا لجهودهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء.

كان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة



