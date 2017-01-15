إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز طامية بالفيوم





قام اللواء جمال مسعود ،رئيس مركز ومدينة طامية ،بمتابعة تنفيذ أعمال الحوائط الخرسانية الساندة بقرية المظاطلي أمام الوحده المحلية كما تابع حملة النظافة التي استهدفت شوارع وميادين مدينة طامية .



حيث حرص رئيس المركز على متابعة تنفيذ أعمال الحوائط الساندة بالدبش بقرية بنوة منشأة الجمال بطول 300 متروخلال جولتة بقرية المظاطلى تم إزالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بالبناء مساحتها 100 م تقريباً بارتفاع متر ونصف وتم استدعاء مسئول الإصلاح الزراعي ومسئول الوحدة المحلية بالمظاطلي لاتخاذ الإجراءات ضد المتعدي

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية فانوس بحملة إزالة تعد على الاراض الزراعية بمدخل عزبة ابو مغيب بفانوس عبارة عن مباني بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 70 متر والتي تمت إزالتها بمعدات الوحدة المحلية للقرية.



